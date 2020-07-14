Иностранных политиков ждёт уголовное преследование за требование вернуть Крым – Володин

Москва заведёт уголовные дела и потребует экстрадиции в Россию иностранных политков, заявляющих об отторжении Крыма от территории РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пленарном заседании российского парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в первую очередь, это касается «наших украинских коллег.

«Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, повлекут за собой наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены, поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят, после того как мы примем нормы этого закона», – предупредил Володин и добавил, что это же касается и политков стран прибалтики и США.

«Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории – подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания. И сколько бы ни прошло времени, им это все аукнется», – приводит РИА Новости слова спикера Госдумы.

Напомним, согласно одобренному сегодня депутатами в первом чтении законопроекту об ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны, в первый раз виновным грозит административное наказание, во второй раз – уголовное – от 6 до 10 лет.

Симферополь, Иван Капустин

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