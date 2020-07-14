«Мы зачем провоцируем эту повестку?» В Госдуме бурно обсудили конституционную поправку о границах РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента у думской оппозиции вызвал вопросы законопроект о признании экстремизмом попыток нарушить целостность страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты напомнили о фактах передачи территории России другим государствам – в частности, Норвегии и Китаю, и попросили авторов поправки к Конституции объяснить, как расценивать эти случаи.

Дискуссия разгорелась в ходе обсуждения законопроекта о поправке к федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности». Документ уточняет формулировки, определяющие экстремистскую деятельность – к существующему списку добавлены попытки нарушить целостность страны. Авторами законопроекта выступил тандем «единороссов», возглавляющих профильные комитеты в Госдуме и Совете Федерации – Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Глава комитета по противодействию коррупции Василий Писарев сообщил, что комитет поддерживает законопроект.

Представители думской оппозиции задали авторам документа несколько острых вопросов. В частности, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный спросил, по какому механизму производилось отчуждение части территории в РФ, в частности, в Хабаровском крае? «И в пользу Норвегии, это перемещение границы в Баренцевом море, – отметил парламентарий. – Как это называлось в правовом смысле? И можно ли в результате делимитации и демаркации фактически отчуждить сегодня Южные Курилы в пользу Японии?»

«У нас, действительно, если исключение, и оно дано прямо в Конституции, – признал Крашенинников, отвечая сразу на второй вопрос. – (…) Отчуждение территории в виде островов невозможно».

В ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Куринного уточнить, о каких фактах отчуждения территорий в Баренцевом море идет речь. «В Хабаровском крае – несколько тысяч га, – сообщил Куринный. – Это, конечно, было уже достаточно давно. По Норвегии в Баренцевом море были соответствующие соглашения».

«Какие соглашения?» – поинтересовался Володин. «Я уточню дополнительно, и передам. Которые были заключены уже президентом…» – начал Куринный. Не дослушав его, Володин обрушился с критикой на парламентария, обвинив его в популизме и пригрозив ответственностью. «Мы зачем провоцируем эту повестку? Зачем? – жестко спросил он. – Меньше слов – меньше срок. Вы сейчас сами на себя наговариваете. С другой стороны, у вас никто не отбирает право сказать: решение от такого-то числа, номер такой-то, как его трактовать. Это наше право».

Через несколько минут поднявшийся на думскую трибуну депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов сообщил Володину данные о договоре, о котором говорил Куринный. Документ, действительно, опубликован на сайте Кремля – это договор между РФ и Норвегией «о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане». Он был подписан в сентябре 2010 года президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом и ратифицирован Госдумой и Советом Федерации в марте 2011 года. Спорная акватория в Баренцевом море была поделена поровну, а в 2013 году Норвегия нашла в отошедшей ей части крупное месторождение углеводородов.

«Что касается Хабаровского края, это касалось передачи Китаю острова Даманский и Тарабаров», – уточнил Иванов. В целом же, подчеркнул парламентарий, поправка вносит в уже действующий закон о противодействии экстремизму только одну деталь: если раньше под экстремизмом понималось любое «нарушение целостности Российской Федерации», то теперь из этого понятия выводится делимитация, демаркация и редемаркация границ РФ. При этом Иванов обратил внимание, что на часть российской территории претендует Латвия, на Калининград – Германия. «Казахстан тоже имеет претензии на Оренбург», – предупредил он.

«После принятия данного законопроекта вполне возможно, что все спорные территории – не дай Бог, [только] в страшном сне увидеть подобные вещи – но все спорные территории, начиная от Курильских островов и заканчивая Калининградом, будут именно в таком порядке выполнены: сначала договор наверху, затем на карте идет делимитация, после этого мы с вами все утверждаем в Думе, и потом идет демаркация границы», – сообщил Иванов.

Парламентарий подчеркнул, что «те люди, которые будут это все пропагандировать посредством передачи территории, ответственности не понесут», и покинул трибуну, заявив, что не будет голосовать за новый закон. «Вы лично выступали, или мнение фракции озвучивали? – спросил Володин. – Лично».

Вопросы к формулировкам законопроекта вызвали и у других членов ЛДПР. «Как быть с призывами присоединения к РФ других территорий? Ведь с точки зрения логики – что присоединение, что отчуждение является нарушением территориальной целостности нашего государства, – указал вице-спикер парламента Игорь Лебедев. – Как будут поступать с теми, кто будет выступать с призывом о присоединении к РФ каких-либо территорий?»

В ответ Крашенинников сообщил, что есть разница между понятиями «приобретение» и «отчуждение».

Между тем депутат Куринный, в свою очередь, предложил «полностью закрыть лавочку» с обсуждением о передаче Курильских островов Японии, и снова заговорил о передаче российской территории Китаю и Норвегии. В ответ Володин припомнил КПРФ распад Советского Союза. «А кто подарил Крым и Севастополь? Генсек Хрущев. Покайтесь за это! Чего сидим и молчим? Вы не переберетесь, потому что вот такие выйдет и с трибун вам найдут соломинку, бревно не замечая в своем глазу», – обратился Володин к коллегам по партии, показывая пальцем на коммунистов в зале.

Тем не менее, еще один депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил Володину соблюдать регламент Думы, и обратил внимание, что в президиуме парламента сидят бывшие члены КПСС. «Вот это и есть предатели, которые разрушили Советский Союз!», – с триумфом заявил он. «Николай Васильевич! – оборвал его Володин. – Мы работали. Каждый на своем месте. Я не был в партийной бюрократии, я работал преподавателем. Это бюрократия предала страну».

В то же время депутат от «ЕР» Андрей Исаев поддержал Володина, пояснив, что спикер Госдумы имел полное право по регламенту дать историческую справку. В зале разгорался шум. Перепалку остановил представитель КПРФ Николай Харитонов, напомнивший, что у разных партий – одна родная земля, и ради нее стоит прекратить споры.

ЛДПР концептуально законопроект поддерживает, заверил член фракции Ярослав Нилов.

Согласно документу, за призывы нарушить территориальную целостность страны в первый раз грозит административное наказание, во второй раз – уголовное, уточнил Крашенинников, отметив, что к КоАП и Уголовному кодексу «мы подойдем несколько позже». При этом заявления, что Крым является территорией Украины, однозначно будут подпадать под действие нового закона, заверил со своей стороны Пискарев. «Такие заявления будут считаться экстремистскими и будут пресекаться по закону», – подчеркнул он.

В итоге законопроект в первом чтении одобрили 382 депутата, против не голосовал никто, воздержался один.

Москва, Татьяна Дорофеева

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