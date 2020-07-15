В Крыму владельцы АЗС получают прибыль в 5 раз больше, чем на материке

Надежды крымчан и туристов на стабилизацию стоимости автомобильного топлива после запуска по Крымскому мосту грузовых поездов пока не оправдались: бензин продолжает дорожать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первую половину лета бензин на полуострове подорожал в среднем на 8,5%. Так, АИ-95 сегодня продают уже по 53 рубля за литр, хотя в конце мая он стоил чуть более 47 рублей.

В Минтопэнерго РК нашли росту цен новое оправдание: если до сих пор ссылались на сложную логистику, то теперь причиной стало подорожание топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Однако бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин уверен, что все дело в банальном желании побольше отжать от сезона: «Чтобы поставить раз и навсегда точку в нашем топливном крымском жлобстве, развеять мифы о том, как нас дурят, вернемся к цифрам и выясним, во сколько обходится стоимость литра АИ-95 в Крыму, – предложил экс-чиновник на своей странице в Facebook. – Много раз мы слышали о каких-то ценах на бирже, да речь идет именно о Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, там идут торги на приобретение топлива».

Исходя их расчетов Цуркина, собственники крымских АЗС тратят на приобретение и логистику одного литра Аи-95 средняя маржинальность по российским АЗС не превышает 3%.

Добавим, что крымское УФАС России возбудило дело в отношении сети АЗС «ТЭС» по подозрению в нарушении запрета, установленного статьей 10 Федерального закона «О защите конкуренции». «Согласно данной правовой нормы, хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены», – заявили в ведомстве. Поводом послужило заявление владельца сети о намерении поднять цены на все виды нефтепродуктов на АЗС еще на 10% − 15%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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