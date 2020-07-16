В разгар турсезона Крым рискует остаться вообще без бензина

На пути Крыма к дешевому бензину возникло новое – пока непреодолимое – препятствие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росжелдор предписал оснащать вагоны дорогостоящей электронной пломбой ГЛОНАСС, аренда которой сопоставима по цене с арендой вагона. Вернуться к морскому способу доставки топлива на полуостров тоже проблематично: на паромной переправе возникли сложности с согласованием заявок.

В результате Крыму в разгар туристического сезона грозит дефицит бензина, чем не преминут воспользоваться владельцы АЗС, несмотря на все «договоренности» с главой РК Сергеем Аксеновым.

Напомним, за 1,5 месяца бензин на полуострове подорожал на 8,5%. Ко вчерашнему дню стоимость АИ-95, например, достигла 54 рублей за литр.

Накануне визита президента РФ в Керчь Аксенов заявил, что договорился с нефтетрейдерами о снижении с 16 июля цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 1 рубль за литр, и на 50 копеек – на дизтопливо.

Крымчане свидетельствуют: бензин, действительно, сегодня подешевел: на заправках крупнейших сетей цены снизили с 52 рублей 98 копеек до 52 рублей 90 копеек, то есть всего на 8 копеек.

А теперь полуостров вообще рискует остаться без топлива, так как грузоотправители и железнодорожники фактически не могут отправлять его в регион.

10 и 22 июня Росжелдор выпустил два приказа, требующие по соображениям безопасности оснащать электронными пломбами ГЛОНАСС все грузовые вагоны, следующие по Крымскому мосту, пишет «Коммерсант».

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что сейчас ОАО РЖД принимает к перевозке вагоны, оснащенные пломбами только АО «Инженерный промышленный концерн «Страж», с 2016 года являющегося официальным поставщиком навигационных пломб по соглашению с АО ГЛОНАСС. Аренда одной пломбы стоит 960 рублей в сутки, что сопоставимо с ценой аренды самого вагона. Перевозка на пароме обходилась в те же 1 – 1,2 тыс рублей за вагон. «То есть «эффективность» строительства Крымского моста по сравнению со стоимостью проезда на пароме сведена к нулю», – подчеркивает издание, утоняя: установка и снятие пломб, предписанных Росжелдором, обходятся в 500 рублей за каждую операцию, аренда – 1 тыс за вагон в сутки, при этом на некоторые типы вагонов (например, крытые и нефтебензиновые цистерны) нужно навешивать две пломбы.

Плюс, перевозки опасных грузов в обязательном порядке должны сопровождаться ведомственной охраной ОАО РЖД. В результате, сборы в пользу третьих лиц поглощают потенциальную экономию при использовании прямого железнодорожного сообщения через мост. Так, исходя из среднесетевых показателей оборота вагонов, расходы по пломбам составят, по подсчетам экспертов, около 26 тыс рублей на вагон в месяц.

Тем временем, с паромной переправой сложности возникли еще в начале июля: ОАО РЖД не согласовывает заявки на железнодорожно-паромную перевозку по неделе, что приводит к простоям вагонов на заводах и, как следствие, к остановке новых отгрузок на полуостров. «Получается, что ОАО РЖД отказывается принимать грузы для перевозки в паромном сообщении, – пишет «Кооммерстант», – а отправлять их по мосту возможности нет. В ОАО РЖД не комментируют ситуацию с заявками».

В итоге, на полуострове уже отмечают дефицит бензина. Например, запасы АИ-95 в ближайшее время могут быть исчерпаны, что неминуемо приведет к очередному скачку цен.

Между тем, бывший министр транспорта Крыма, ныне председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин считает проблему надуманной: «Пусть вешают пломбы в Темрюке, а в Крыму снимают. 900 руб. на пломбу. Пусть цистерна, например, из Саратова, хотя крымские трейдеры возят из Славянска-на-Кубани, а это еще ближе, идет десять суток. 9 тысяч рублей на вагон при тарифе 109 тысяч на вагон в одну сторону – это копейки».

Добавим, что сегодня Крымская железная дорога сообщила: прямое железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом позволило снизить тариф на перевозку топлива на 23%. Экономия на один вагон составила 43,5 тысячи рублей. Правда, речь идет об авиационном топливе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.07.20

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