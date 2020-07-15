«Хватит смешить людей»: избирательная кампания в Севастополе перешла в новую стадию

Избирательная кампания в Севастополе вошла в новую стадию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня врио губернатора Михаил Развожаев принес в городскую избирательную комиссию документы, включая подписи муниципальных депутатов, для регистрации в статусе кандидата на пост градоначальника. Накануне он фактически подвел итоги года своего пребывания в Севастополе и коротко обрисовал свою программу как претендента на губернаторское кресло. Именно так многие горожане восприняли его заявление подчиненным: «Год талдычу, что должна быть межведомственная согласованность. Хватит уже народ смешить».

В команде Развожаева, как и на выборах его предшественника Овсянникова, работают люди самого известного севастопольского бизнесмена-политика Алексея Чалого. Пока претендент ничем особо выдающимся похвастаться не может: проблемы водного дефицита, реконструкции КОС «Южные» так и не сдвинулись с мертвой точки, пробуксовывает вопрос Исторического бульвара. Единственное, что удалось сделать, – это завершить ремонт Большой Морской улицы, но этот проект финансировала и курировала Москва.

Конкуренцию Развожаеву составляют не менее «веселые» люди.

Например, бывший муж бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской Иван Соловьев. Идет он от партии «Народ против коррупции», которую возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин. Соловьев утверждает, что хорошо знаком с городской ситуацией, так как неоднократно бывал в Севастополе по делам, в том числе и творческим.

Еще один конкурент – Илья Журавлев, представляющий ЛДПР и компанию «Чистый город», которую обвиняют в монополизации рынка ТКО. При этом Журавлев умудрился побывать депутатом и при Украине и уже дважды в рамках российской юрисдикции. Правда, выше городского парламента пока не прыгнул: попытки пройти в Госдуму РФ и отбить губернаторское кресло у Овсянникова закончились неудачей.

А вот 73-летний Иван Ермаков умудрился дойти до уровня зампредседателя Верховного совета Крыма и полпреда президента Украины в АР Крым. В 2014 года он исчез с политической арены но в 2017 году вновь объявился – на выборах губернатора, набрал чуть более 2%.

Еще один претендент на губернаторское кресло – представитель КПРФ Роман Кияшко тоже начинал карьеру с депутатского мандата при Украине и тоже оппонировал Овсянникову в 20017 году. Проиграл с результатом 16%.

«Справедливая Россия» на выборах губернатора решила сделать «ход конем» и выдвинула бывшего вице-спикера Госдумы и сотрудника Генштаба Минобороны РФ Александра Романовича. Сам он свое желание возглавить «город русских моряков» никак не объясняет, а выдвинувшая его партия заявляет, что у него есть федеральная поддержка, что, по мнению справедливороссов, сейчас необходимо Севастополю больше всего.

Еще один конкурент – Ярослав Яковенко богатой политической карьерой не отличается, но зато обладает оригинальной фантазией: две свои электромонтажные компании он назвал «КГБ» и «МЧС», а идет от «Партия прогресса», созданной сначала Алексеем Навальным, но после отзыва Минюстом регистрационного свидетельства перешедшей к московскому активисту Виталию Серуканову, тоже работавшему с Навальным.

Наконец, последний претендент – Анастасия Романенко, как и положено даме, загадочна и таинственна: никто о ней ничего толком не знает и серьезных ставок на нее не делает. Но, может быть, хотя бы она не станет «смешить людей» и чем-нибудь приятно удивит севастопольцев.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 15.07.20

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