«А давайте позовем иностранцев…» На Украине предложили новую схему для возвращения Крыма

На Украине предложили новую схему для возвращения Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж, пару лет назад заявлявший, что Россия использует в Крыму тайное психотропное оружие, предложил создать в Крыму «свободную экономическую зону под международным управлением» и с привлечением иностранных инвесторов.

По его мнению, по-другому «Путин Крым не отдаст», такой вариант его бы, в принципе, устроил.

Правда, оговаривается Маломуж, для такого варианта Крым должен стать для РФ «экономически невыгодным и финансово неподъемным».

Это не первый случай, когда на Украине предлагают решить крымский вопрос с помощью иностранцев: уже были озвучены предложения сдать полуостров в аренду США или распродать всю крымскую землю представителям других государств.

Напомним, 14 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении создать переговорную площадку по вопросу Крыма, в которой Россия принимать участие не будет.

Главная же цель Украины – с помощью этой площадки вернуть крымскую тему в число приоритетов международной повестки.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.07.20

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