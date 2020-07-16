российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 июля 2020, 11:20 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«А давайте позовем иностранцев…» На Украине предложили новую схему для возвращения Крыма

На Украине предложили новую схему для возвращения Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж, пару лет назад заявлявший, что Россия использует в Крыму тайное психотропное оружие, предложил создать в Крыму «свободную экономическую зону под международным управлением» и с привлечением иностранных инвесторов.

По его мнению, по-другому «Путин Крым не отдаст», такой вариант его бы, в принципе, устроил.

Правда, оговаривается Маломуж, для такого варианта Крым должен стать для РФ «экономически невыгодным и финансово неподъемным».

Это не первый случай, когда на Украине предлагают решить крымский вопрос с помощью иностранцев: уже были озвучены предложения сдать полуостров в аренду США или распродать всю крымскую землю представителям других государств.

Напомним, 14 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении создать переговорную площадку по вопросу Крыма, в которой Россия принимать участие не будет.

Главная же цель Украины – с помощью этой площадки вернуть крымскую тему в число приоритетов международной повестки.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.07.20

В Крыму снова отмечен скачок выявляемости коронавируса. / «Хватит смешить людей»: избирательная кампания в Севастополе перешла в новую стадию. / Матвиенко призвала Зеленского осознать всю серьёзность ситуации. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Политика, Россия, Украина,