Исполняющую обязанности министра имущественных и земельных отношений Крыма Ларису Кулинич утвердили в министерской должности. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», место министра стало вакантным ровно месяц назад – 16 июня, когда главу ведомства Анна Анюхину назначили вице-премьером РК, курирующим имущественные и земельные вопросы. Кулинич, занимавшую на тот момент должность первого замминистра, назначили исполняющей обязанности руководителя 18 июня.

В Крыму проявился новый глава минимущества

Симферополь, Июль 16 (Новый День, Лиана Макоба) – Исполняющую обязанности министра имущественных и земельных отношений Крыма Ларису Кулинич утвердили в министерской должности. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», место министра стало вакантным ровно месяц назад – 16 июня, когда главу ведомства Анна Анюхину назначили вице-премьером РК, курирующим имущественные и земельные вопросы. Кулинич, занимавшую на тот момент должность первого замминистра, назначили исполняющей обязанности руководителя 18 июня.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.07.20

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