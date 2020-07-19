Украина признана самой криминальной страной Европы

Украина заняла первое место по уровню преступности в Европе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом опубликовал специализированный портал Numbeo.

Вслед за Украиной, показавшей индекс преступности 48,84, разместились страдающие от наплыва мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока – Швеция (47,43) и Франция с показателем 47,37. На четвёртом месте оказалась ещё одна страна из бывшего СССР – Молдова.

Самой безопасной страной Европы признана Словения с индексом 20,95.

В общемировом рейтинге преступности лидируют Венесуэла (84,36), Папуа – Новая Гвинея (80,04), Южная Африка (77,29), Афганистан (76,97) и Гондурас с индексом 76,65.

Украина с показателем 48,84 в глобальном криминальном рейтинге расположилась на 47 месте. Охваченные беспорядками США (47,7) – на 50 месте.

Россия показала индекс преступности 40.60 и заняла 79 место из 133 стран.

Наименее криминальными странами в мире оказались Объединённые Арабские Эмираты, Тайвань и Катар.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.07.20

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