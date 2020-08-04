В Киеве объяснили лидерство Украины в Европе по уровню преступности

Природа украинской преступности кардинально отличается от ситуации в европейских странах.

Если в Швеции или Франции рост преступлений объясняется притоком мигрантов, то Украина пожинает плоды Майдана – войну в Донбассе и развал првоохранительной системы политиками «новой волны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политический аналитик Валентин Гайдай.

«Дело в том, что у нас анархия в стране, существует распад правоохранительной системы, даже при том, что у нас наибольшее количество полиции на душу населения. Украина первая по количеству преступлений в Европе. Правда, потом идут Швеция и Франция, но у них иммигрантская преступность.

У нас же совсем другое. На Украине 6 лет назад был открыт ящик Пандоры. Сейчас в стране много нелегального оружия и много безнаказанных, потому что все эти так называемые активисты и разные преступники чувствуют безнаказанность», – приводит слова Гайдая «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно Украина была признана самой криминальной страной Европы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.08.20

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