В администрации Ялты зафиксирована вспышка коронавируса – об этом сообщили в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день диагноз подтвержден у 7 сотрудников. Все они госпитализированы в горбольницу №7 Симферополя. Такую маршрутизацию больных чиновников объяснили тем, что «в инфекционном отделении в Ялте лечатся профильные для этого подразделения больные с учетом сезонности».

В администрации Ялты проведена дезинфекция. Основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.07.20

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