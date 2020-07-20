российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 июля 2020, 14:26 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В администрации Ялты зафиксирована вспышка коронавируса

В администрации Ялты зафиксирована вспышка коронавируса – об этом сообщили в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день диагноз подтвержден у 7 сотрудников. Все они госпитализированы в горбольницу №7 Симферополя. Такую маршрутизацию больных чиновников объяснили тем, что «в инфекционном отделении в Ялте лечатся профильные для этого подразделения больные с учетом сезонности».

В администрации Ялты проведена дезинфекция. Основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.07.20

Киев обвинил Россию в создании эшелонированной подводной системы в Черном море. / Гроза идет с моря: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. / Выявлемость коронавируса в Севастополе приблизилась к крымской. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,