Число инфицированных коронавирусом сотрудников администрации Ялты за неделю выросло в 3 раза

Коронавирус продолжает захватывать администрацию Ялты: за неделю число инфицированных чиновников выросло в 3 раза.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 июля сообщалось о 7 заболевших сотрудниках мэрии. Все они были Все они госпитализированы в горбольницу №7 Симферополя.
Сегодня глава РК Сергей Аксенов озвучил другие цифры:
«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе».
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 28.07.20
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