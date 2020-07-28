Число инфицированных коронавирусом сотрудников администрации Ялты за неделю выросло в 3 раза

Коронавирус продолжает захватывать администрацию Ялты: за неделю число инфицированных чиновников выросло в 3 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 июля сообщалось о 7 заболевших сотрудниках мэрии. Все они были Все они госпитализированы в горбольницу №7 Симферополя.

Сегодня глава РК Сергей Аксенов озвучил другие цифры:

«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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