Штаб Трампа проиллюстрировал ужасы гражданского хаоса фотографией с украинского Евромайдана

Предвыборный штаб президента Дональда Трампа изготовил рекламный постер их двух совмещённых картинок, одна из которых символизирует безопасность, а другая – насилие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на левой стороне постера изображён президент США в окружении уверенных в себе представителей правопорядка, а справа на земле лежит сотрудник украинского «Беркута», избиваемый ногами участниками Евромайдана 2014 года в Киеве.

Надпись на предвыборном постере гласит: «Общественная безопасность против хаоса и насилия!».

Фото с сайта ren.tv/news

Сообщается, что снимок с Майдана сделан украинским фотографом Мстиславом Черновым в Киеве в разгар беспорядков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.20

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