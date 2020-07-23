«Крымский» коронавирус пополз по стране

Отныне Крым не только «аккумулирует» коронавирусную инфекцию из разных стран и регионов России, но и сам стал источником распространения COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», случай завоза «крымской» инфекции зафиксирован в Ленинградской области. Об этом сообщила сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк, пояснив, что семья из Тихвина вернулась с отдыха в Керчи.

Отметим, что в самом Крыму на сегодняшний день зарегистрирован 171 завозной случай, что составляет 16% от всех официально подтвержденных. Однако, учитывая, что у многих инфекция протекает бессимптомно, а с приезжающих не в санаторий не спрашивают никаких справок, реальная ситуация на полуострове не известна.

Симферополь, Олег Яковенко

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