О чем молчит Аксенов: в Крыму зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

В Крыму зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Таким образом, число жертв ковида увеличилось до 14. Но тему предпочитают не обсуждать в публичном пространстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», никаких подробностей о погибшем не сообщается. О смерти можно узнать лишь из таблицы республиканского минздрава, ежедневно публикуемой на сайте ведомства.

Статистику по зараженным, умершим любых причин, перестали публиковать с 8 июля. На ту дату всего скончавшихся было 32. Сколько инфицированных скончались от других причин на сегодняшний день – неизвестно.

Не сообщается об умерших, даже если причиной смерти стал именно COVID-19, и на личных страницах главы Крыма: Сергей Аксенов предпочитает коротко рассказывать о вновь выявленном числе зараженных и каким образом их удалось выявить.

А региональное управление Роспотребнадзора и вовсе «закрыло» тему эпидемии в конце июня: последняя сводка «О принимаемых мерах по предупреждению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым и г. Севастополя» была опубликована на официальном сайте ведомства 28 июня.

Между тем, в Крыму растет число завозных случаев инфекции, а туристы, отдохнувшие на полуострове, уже повезли вирус по своим регионам.

Симферополь, Лиана Макоба

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