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Пятница, 24 июля 2020, 11:03 мск

Новости Крым

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В Крыму зафиксированы новые случаи завоза коронавируса из-за рубежа

В Крыму за сутки выявлено 18 случаев новой коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 2 случая завезли из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 56 инфицированных. Непосредственно от коронавируса скончались 13 зараженных.

Симферополь, Лиана Макоба

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