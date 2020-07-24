В Крыму зафиксированы новые случаи завоза коронавируса из-за рубежа

В Крыму за сутки выявлено 18 случаев новой коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 2 случая завезли из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 56 инфицированных. Непосредственно от коронавируса скончались 13 зараженных.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.07.20

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