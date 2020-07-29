В Севастополе сняли с выборов коммуниста и представителя партии племянника Путина

В предвыборной гонке за место губернатора Севастополя будут участвовать 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов Михаила Развожаева («Единая Россия»), Александра Романовича («Справедливая Россия»), Илью Журавлева (ЛДПР), Ивана Ермакова («Патриоты России»), Александру Романенко (Демократическая партия России») и Ярослава Яковенко («Партия прогресса»).

Роману Кишяко (КПРФ) и Ивану Соловьеву («Народ против коррупции») в регистрации отказано.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 29.07.20

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