В Севастополе сняли с выборов коммуниста и представителя партии племянника Путина

В предвыборной гонке за место губернатора Севастополя будут участвовать 6 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов Михаила Развожаева («Единая Россия»), Александра Романовича («Справедливая Россия»), Илью Журавлева (ЛДПР), Ивана Ермакова («Патриоты России»), Александру Романенко (Демократическая партия России») и Ярослава Яковенко («Партия прогресса»).
Роману Кишяко (КПРФ) и Ивану Соловьеву («Народ против коррупции») в регистрации отказано.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 29.07.20
Аксенов оставил Жукову в правительстве Крыма. / Глава украинского Совбеза проговорился о дате возможного наступления украинской армии в Донбассе. / В Симферополе могут ввести режим ограниченного водоснабжения. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube