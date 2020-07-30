Меркель и Макрон готовы «закрыть глаза» на Крым назло США

Германия и Франция крайне раздражены грубым дипломатическим и экономическим давлением США на Европу.

Сейчас Берлин и Париж ускоренно формируют независимую от Вашингтона политику. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель готова пойти на отмену антироссийских санкций, не дожидаясь окончательного политического урегулирования в Донбассе, а удовлетворившись устойчивым прекращением огня на востоке Украины.

При этом Германия и Франция не собираются больше привязывать санкции к «крымскому вопросу».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

«В интересах немцев на сегодняшний день стать максимально независимыми от США – немцы и французы заняли эту политику, так называемый неоголлизм Макрона, соответствующее противостояние и постоянная пикировка Меркель и Трампа и так далее – приводят к тому, что та же самая Старая Европа начинает использовать российский фактор именно для того, чтобы насолить своим заокеанским партнёрам.

Вопрос строительства «Северного потока-2» – одна из ярчайших иллюстраций в данной ситуации. Что касается Украины, они действительно хотели бы побыстрее забыть, что здесь существует какой-то конфликт», – отмечает Бондаренко.

«Меркель буквально несколько недель назад сделала заявление о том, что санкции с России могут быть сняты в случае, если будет существенный прогресс по вопросу Донбасса. Что за прогресс она не расшифровала, хотя санкции вводились не из-за Донбасса, а из-за Крыма. Потому вопрос Крыма как-то сам собой отошёл на второй план в большой европейской политике.

Соответственно, Донбасс может стать в глазах наших европейских партнёров разменной картой, которая может быть использована в их отношениях с Россией для того, чтобы России по умолчанию простили Крым... Что касается Меркель, то её заявление это не просто заявление: с 1 июля Германия главенствует в Совете ЕС и сегодня Германия является основным модератором во всей Европе», – приводит слова Бондаренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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