Чей Бобруйск? Макрон и Меркель испугались повторения украинских событий в Белоруссии

Париж и Берлин не хотят, чтобы белорусский кризис пошёл по украинскому сценарию 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине», – заявил французский президент.

Макрон с удовлетворением отметил, что президент России не против конструктивного участия ОБСЕ в посредничестве между Александром Лукашенко и гражданским обществом Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.08.20

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