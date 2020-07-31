В Крыму автобус попал в ДТП, погибли 8 человек

В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли 8 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, ДТП произошло на трассе «Таврида» в Белогорском районе. В районе села Русаковка микроавтобус Mercedes sprinter врезался в прицеп идущего впереди КамАЗа. 8 человек погибли, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.

Mercedes направлялся из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии водитель уснул за рулем. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.07.20

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