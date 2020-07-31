Официальные органы сообщают противоречивую информацию о водителе микроавтобуса, разбившегося на трассе «Таврида»

Официальные органы сообщают противоречивую информацию о водителе микроавтобуса, устроившего аварию на трассе «Таврида».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 5 утра автобус Mercedes Sprinter врезался в КамАЗ. 9 человек погибли, еще 9 получили повреждения различной степени тяжести.

Министр транспорта РК Сергей Карпов заявил, что водитель не имел права перевозить пассажиров: «У него не было документов на перевозку пассажиров – ни на заказную, ну и понятно, на маршрутную. В нашем понимании это нелегальная перевозка, – цитирует Карпова РИА «Новости».

Это противоречит информации МВД РК: «Транспортное средство было перевозчиком арендовано. Рейс был заказным. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.07.20

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