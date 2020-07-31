Число погибших в ДТП в Крыму увеличилось, возбуждены уголовные дела

Число погибших в ДТП на расе «Таврида» увеличилось до 9 человек: один пострадавший скончался в больнице во время операции.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в Белогорском районе возле села Русаковка. Микроавтобус Mercedes sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, врезался в КамАЗ с прицепом.

В автобусе находились 18 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. 7 из них погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Четверых доставили в Белогорскую районную больницу, еще четверо отправлены в Симферопольскую больницу №6. Один из них скончался во время операции.

Детей отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Как выяснилось, серьезных травм они не получили.

По предварительной версии, водитель уснул за рулем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

Еще одно дело возбудило МВД РК – по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.07.20

Число зараженных коронавирусом в Крыму за месяц турсезона выросло на 72%. / Банки хотят брать деньги со «спящих» счетов россиян без спроса. / В Крыму автобус попал в ДТП, погибли 8 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»