Следователи нашли виноватого в аварии с автобусом в Крыму, в результате которой погибли 9 человек

Следователи, наконец, нашли виноватого в аварии в Белогорском районе, в результате которой погибли 9 человек.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП произошло 31 июля около 5 часов утра возле села Русаковка. Микроавтобус Mercedes sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, врезался в КамАЗ с прицепом.

В автобусе находились 18 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. 7 из них погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Четверых доставили в Белогорскую районную больницу, еще четверо отправлены в Симферопольскую больницу №6. Один из них скончался во время операции.

Как выяснилось, водитель уснул за рулем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

Обвинение предъявлено владельцу транспортного предприятия «Донец», который организовал перевозки пассажиров на автобусе Mercedes-Benz Sprinter. Предприниматель признал, что авария произошла по его вине.

«48-летний житель Нижнегорского района днем 30 июля за рулем микроавтобуса выехал в Краснодарский край, а уже в 2 часа ночи 31 июля возвращался обратно по Крымскому мосту, что было зафиксировано системой видеонаблюдения, – сообщили в ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю. – Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем. Более того, скорость движения микроавтобуса в момент столкновения составляла свыше 100 км/ч при допустимой 90 км/ч».

Владелец компании признал, что это он велел водителю отправляться из Краснодара в обратный рейс, не отдохнув. В результате, водитель «находился за рулем без отдыха более 16 часов.

Симферополь, Олег Яковенко

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