«Сюда нужно ввести спецназ»: Поклонская решила заняться вотчиной крымского спикера Константинова

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о желании ввести в Феодосию спецназ – для наведения порядка.

«Феодосия является жемчужиной Крыма – с разнообразием достопримечательностей и уникальной природой. Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки... а также неприкосновенность известного всему Крыму «застройщика» – специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, «лицензия» на продолжение жульничества. «Пролетает», как торпеда, мимо глаз правосудия, – заявила Поклонская после депутатского приема в городе. – По поводу сложившейся ситуации и своих предложениях обязательно сообщу Главе Республики Крым Сергею Аксёнову».

Отметим, что озвученные экс-прокурором проблемы характерны для всего Крыма, но она обратила внимание почему-то именно на Феодосию. Правда, до этого депутат Госдумы не менее резко критиковала Евпаторию, но внезапно утратила интерес к этой территории. Наблюдатели полагают, что на западном побережье она зашла на территорию интересов главы Крыма Сергея Аксенова, и тот порекомендовал ей направить энергию в другую сторону. Тем более, что Феодосия контролируется спикером Госсовета Владимиром Константиновым, и местные элиты Аксенову не подчиняются.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 03.08.20

Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по распространенности ковида. / В одном из курортных поселков Алушты перекрыли единственную дорогу к аптеке и пляжу. / В Крыму холодает. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»