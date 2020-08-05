В Феодосии собираются потребовать отставки мэра

В Феодосии собираются потребовать отставки главы администрации города Сергея Бовтуненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрию подано уведомление о проведении митинга «в поддержку предпринимателей города по защите их конституционных прав и соблюдения законов РФ».

Мероприятие назначено на 15 августа на площади у памятника Назукину. Заявлено 300 участников. В числе прочего, они собираются потребовать отставки действующей городской администрации.

Напомним, ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская по итогам депутатского приема в Феодосии заявила: в городе все так плохо, что туда пора вводить спецназ.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.08.20

В Крыму выявлены новые факты завоза коронавируса. / Киев возмущён открытием Черногории для российских туристов. / Назначенный в Донбасс Кравчук заговорил о способах «возвращения Крыма». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»