В Феодосии собираются потребовать отставки мэра

В Феодосии собираются потребовать отставки главы администрации города Сергея Бовтуненко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрию подано уведомление о проведении митинга «в поддержку предпринимателей города по защите их конституционных прав и соблюдения законов РФ».
Мероприятие назначено на 15 августа на площади у памятника Назукину. Заявлено 300 участников. В числе прочего, они собираются потребовать отставки действующей городской администрации.
Напомним, ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская по итогам депутатского приема в Феодосии заявила: в городе все так плохо, что туда пора вводить спецназ.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 05.08.20
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