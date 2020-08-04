Киев возмущён открытием Черногории для российских туристов

Власти Черногории проявили неуважение к Украине, открыв границу для туристов из России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил консул Украины в Черногории Михаил Шматов.

По его словам, особое возмущение вызывает тот факт, что для россиян открыли свободный режим прибытия, а для украинцев сохранили ограничения.

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, имея по 13-14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах. А для России въезд без дополнительных условий, и это притом, что в России индекс заболеваемости 127,2, а на Украине 72,8. Деньги не пахнут – это старая аксиома, но вопрос и в элементарном уважении», – приводит ТАСС слова украинского консула.

Отметим, что открыть границу для россиян Подгорицу побудило отстутствие европейских туристов из-за высокого уровня распространения коронавируса в Черногории.

К слову, украинский консул, говоря о «высоком индексе» заболеваемости COVID-19 в России, умалчивает тот факт, что по уровню тестируемости на коронавирус Украина находится на одном из последних мест в мире, другими словами, – практически не ведёт статистику.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.08.20

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