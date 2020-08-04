Черногория открыла границы для туристов из России

Гражданам России, наряду с жителями Азербайджана, разрешено въезжать в Черногорию без каких-либо специальных условий и теста на коронавирус. Такое решение принял Национальный координационный совет страны после изучения эпидемиологической ситуации в этих государствах.

Как пишет «Балканист.ру», одной из главных причин «дать зелёный свет» туристам из России стал провал туристического сезона в Черногории с условиях распространения коронавируса.

Издание отмечает, что в Черногории продолжают действовать жесткие ограничения. В закрытых помещениях и на открытом пространстве, за исключением пляжей и парков, обязательно ношение маски, в том числе детям старше 7 лет, а также соблюдение социальной дистанции в два метра. В стране запрещены политические и религиозные собрания, массовые праздничные мероприятия (свадьбы, дни рождения и т.д.). В помещении одновременно может находиться до двадцати человек, на открытом воздухе не более сорока.

Для граждан Сербии, которые составляли львиную долю туристов в Черногории, границы все ещё остаются закрытыми.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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