«Больше, чем в Бейруте»: в порту Николаева два года лежит свыше трёх тысяч тонн арестованной селитры

В Морском торговом порту украинского Николаева хранится 3,2 тысячи тонн арестованной и давно просроченной аммиачной селитры.

Напомним, в Бейруте взорвались 2 тысячи 750 тонн нитрата аммония.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о грозящей полумиллионному городу смертельной опасности написал в своём Telegram-канале бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«18 сентбря 2018 года судно «Тузла» с 3,2 тоннами просроченной селитры зашло в Николаевский морской порт на 12 причал, груз был арестован... 3 тысячи 200 тонн – это больше чем 2,750 тонн нитрата аммония, который взорвался в Бейруте!» – написал Матиос.

«Кто-то убережёт от взрыва аммония наш Николаев?!» – обратился к властям экс-прокурор.

Сообщается, что селитра была произведена в Казахстане и доставлена в Николаев, где была арестована и сейчас хранится на портовом складе местной таможни.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.20

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