«По всей стране»: власти Украины бросились на поиски залежалой селитры

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю срочно проверить все склады и места хранения взрывоопасных грузов и материалов.

Кроме того, указано привести в надлежащее состояние средства пожаротушения и сигнализации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

«Прошу Вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств и при наличии определенных факторов и обстоятельств, могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, и по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования», – цитирует пресс-служба документ, направленный президентом премьер-министру.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в Морском торговом порту украинского Николаева хранится 3 тысячи 200 тонн арестованной и давно просроченной аммиачной селитры.

Как известно, в Бейруте взорвались 2 тысячи 750 тонн нитрата аммония.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.20

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