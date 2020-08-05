Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в 5 млрд долларов

Ущерб от взрыва в порту Бейрута оценили в 3-5 млрд долларов. Об этом сообщил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд. По его словам около 300 тысяч человек остались без жилья.

Аббуд заявил, что во время работ на месте взрыва погибли десять спасателей. Взрывной волной разрушило много зданий, в том числе четыре больницы. Оставшиеся клиники не в состоянии принять всех пострадавших.

Министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад назвал сложившуюся ситуацию катастрофической. В городе не хватает медикаментов и медизделий, обстановка осложнена пандемией коронавируса.

Тем временем, стало известно, что аммиачная селитра, которая стала причиной разрушительного взрыва, была конфискована в сентябре 2014 года с судна Rhosus. Об этом сообщил телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана.

Судно принадлежало живущему на Кипре уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину. Rhosus должен был доставить груз из Батуми в Мозамбик, но остановился на незапланированный ремонт в порту Бейрута. Местные власти запретили судну выходить в море. Гречушкин заявил о банкротстве и «фактически бросил» Rhosus с моряками на борту.

Большая часть экипажа покинула судно, четыре моряка остались ждать сменный экипаж, им удалось вернуться домой лишь год спустя. Конфискованную селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать.

Бейрут, Зоя Осколкова

Бейрут. Другие новости 05.08.20

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