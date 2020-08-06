В Бейруте число погибших при взрыве выросло до 135 человек

Жертвами взрыва в Бейруте стали 135 человек, еще порядка 5 тысяч получили различные ранения. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Ливана.

Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан заявил, что несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Тем временем, правоохранительные органы Кипра начали поиски россиянина, которому принадлежало судно, доставившее в Бейрут взрывоопасный груз, пишет греческое издание «Прото тема». Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. По официальной версии, в порту проводились ремонтные работы на складе, где хранилась аммиачная селитра, возник пожар, который привел к мощному взрыву. Ударной волной была разрушена почти половина города. По оценкам ливанских властей, около 300 тысяч человек остались без жилья.

Аммиачную селитру, которая стала причиной взрыва, в 2014 году конфисковали с судна Rhosus, принадлежавшего хабаровскому бизнесмену Игорю Гречушкину. По словам капитана судна Бориса Прокошева, груз везли из Грузии в Мозамбик, остановка в Бейруте не была запланирована.

«Там Гречушкин решил взять попутный груз, еще один, дополнительно, на палубу, а груз оказался для нас неподъемный, мы его не смогли принять. Команда <...> узнала, что предыдущей команде он 4 месяца не платил зарплату, и сказали, что мы не пойдем никуда, а нас арестовали за то, что он не оплатил штраф, неустойку за то, что мы груз не приняли, и плюс – не оплатил портовые сборы, <...> агенту, лоцману он ничего не заплатил», – сказал Прокошев.

Танкеру не дали выйти из порта. Российско-украинский экипаж обратился в Международную федерацию транспортников и рассказал, что работодатель – кипрская компания Teto Shipping – с самого начала контрактов не выплачивала морякам зарплату, передает ТАСС.

Прокошев уточнил, что экипаж провел на судне в общей сложности 11 месяцев. «Нас отпустили через суд, три месяца шел суд, и суд обязал правительство нас выпустить. И мы закрыли пароход, на замки все помещения закрыли, ключи я отдал миграционной службе, документы все были в каюте, и улетели. А потом я адвокату писал, он мне сказал, что судно разгрузили», – рассказал капитан.

Бейрут, Зоя Осколкова

Бейрут. Другие новости 06.08.20

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