В Бейруте прогремел мощный взрыв

В столице Ливана прогремел мощный взрыв.

Эпицентр взрыва находился в районе порта: сначала раздался небольшой хлопок, потом в небо начал подниматься дым, после чего произошел мощный взрыв.

«Половина Бейрута разгромлена: сильная волна была от взрыва – все стекла в округе повылетали», – рассказали РИА «Новый День» очевидцы.

Местные СМИ сообщают минимум о 10 погибших, в том числе и генеральный секретарь националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян. Множество человек получили ранения – большинство от вылетевших стекол.

Взрыв повредил задние посольства РФ, но погибших и пострадавших среди сотрудников нет.

Первоначально заявлялось, что взрыв произошел в ангаре с пиротехникой, однако потом появились сообщения, что где-то на складах сдетонировала взрывчатка.

Представители «Хезболлы» уточнили, что взрыв произошел не на их объектах. Так же отрицается удар со стороны Израиля.

В район порта стянуты войска – там продолжается пожар.

Бейрут, Игорь Юров

Бейрут. Другие новости 04.08.20

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