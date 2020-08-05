Взрыв в Бейруте: число погибших превысило 100 человек, раненых вывозят за пределы города

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным, различные ранения получили более 4 тысяч человек. Местные больницы не справляются с наплывом пострадавших, раненых начали вывозить в другие города.

Экстренные службы получают десятки звонков от родственников пропавших без вести, передает Al-Hadath. Многие утверждают, что их близкие были в зоне поражения, с ними до сих пор нет связи. Врачи просят вывозить пострадавших за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

В посольстве России в Ливане сообщили, что среди получивших серьезные ранения при взрыве россиян нет. Однако там не уточнили, есть ли сведения о пострадавших гражданах РФ. Консульство продолжает следить за ситуацией и разыскивать россиян, которые могли быть в зоне поражения, пишет РИА «Новости».

Ранее власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия из-за взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту. По официальной версии, сотрудники порта хотели починить стены склада, где вещество хранилось на протяжении шести лет. Во время сварочных работ произошло возгорание, за которым последовал мощный взрыв, разрушивший почти половину города.

Несколько государств выразили желание помочь Ливану. В частности, гуманитарный груз собираются отправить Франция, Кипр, власти Евросоюза, Иран и Израиль.

Помощь направила и Россия. В Ливан вылетели пять самолетов МЧС, на их борту находится мобильный госпиталь с врачами и лаборатория для выявления коронавируса.

Бейрут, Зоя Осколкова

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