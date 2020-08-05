Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 78 человек, тысячи пострадали

Спасатели продолжают разбирать завалы после взрыва в порту Бейрута. По последним данным, обнаружены тела 78 погибших, тысячи человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Aljazeera.

Ливанские власти не исключают, что число жертв может возрасти, так как многие люди считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают извлекать тела из-под обломков зданий.

Разрушена почти половина города, больницы переполнены. По предварительным подсчетам, 2,7 тысячи человек получили различные ранения. В основном травмы нанесены осколками выбитых взрывной волной окон.

Взрыв в порту Бейрута прогремел накануне вечером. По официальной версии, причиной ЧП стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Об этом сообщил премьер-министр Ливана Хассан Дияб.

В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун созвал правительство на экстренное заседание, планируется ввести в стране чрезвычайное положение.

Бейрут, Зоя Осколкова

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