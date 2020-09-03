В порту Бейрута все еще хранятся взрывоопасные вещества

На территории порта Бейрута, где в начале августа прогремел мощный взрыв, все еще находятся взрывоопасные вещества. Об этом сообщают местные СМИ со слов директора морской гавани Басема Кейси.

«До сих пор в порту находятся взрывоопасные вещества. Мы направили письмо компетентным органам и потребовали от таможенной службы их вывезти», – цитирует слова Кейси ливанское агентство «Эль-Нашра»

Директор порта также добавил, что владельцы опасного груза вскоре станут фигурантами уголовных дел.

Взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. По официальной версии, в порту проводились ремонтные работы на складе, где хранилась аммиачная селитра, возник пожар, который привел к мощному взрыву. Ударной волной была разрушена почти половина города. По оценкам ливанских властей, около 300 тысяч человек остались без жилья. В результате трагедии погибли 190 человек, пострадали около 6 тысяч.

Бейрут, Зоя Осколкова

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