В Бейруте загорелся торговый центр

В Бейруте вновь произошел масштабный пожар. В этот раз горел недостроенный торговый центр, который спроектировала всемирно известный архитектор Заха Хадид.

К настоящему времени пожар ликвидирован, начато расследование причин возгорания. О жертвах или пострадавших пока не сообщалось, пишет портал Naharnet.

Напомним, в порту Бейрута 4 августа прогремел мощный взрыв. По официальной версии, в этот момент проводились ремонтные работы на складе, где хранилась аммиачная селитра, возник пожар. Ударной волной была разрушена почти половина города. По оценкам ливанских властей, около 300 тысяч человек остались без жилья. В результате трагедии погибли 190 человек, пострадали около 6 тысяч.

На прошлой неделе Национальное агентство новостей (NNA) Ливана сообщило о возгорании склада с автомобильными покрышками и нефтью, который расположен в зоне duty free порта Бейрута.

Бейрут, Зоя Осколкова

Бейрут. Другие новости 15.09.20

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