Военные вертолеты принялись за тушение очередного пожара в порту Бейрута

В порту Бейрута, где в начале августа произошел мощный взрыв, ущерб от которого оценили в $15 млрд, вспыхнул новый пожар. Об этом сообщают СМИ Ливана. Так, например, Национальное агентства новостей (NNA) страны говорит о возгорании склада с автомобильными покрышками и нефтью, который расположен в зоне duty free порта Бейрута.

NNA сообщает, что на месте ЧП ведут работу сотрудники экстренных служб. Вертолеты вооруженные силы страны отправились для ликвидации возгорания и спасения оказавшихся в зоне бедствия людей Также был озвучен призыв ко всем гражданам, по возможности, максимально удалиться от зоны ЧП. Как отмечает телеканал LBC, причины возникновения возгорания на данный момент остаются невыясненными.

Как писал «Новый День», 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв чудовищной силы. Эксперты заявили, что детонировали 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной еще в 2014 году с судна. В результате ЧП погибли 190 человек, разрушения зафиксированы на половине площади города. Порядка 300 тыс. человек остались без крыши над головой.

Стоит отметить, что в конце августа стало известно, что ливанские военные совместно с французскими коллегами обнаружили в порту Бейрута 79 контейнеров, в которых находились опасные химикаты.

Бейрут, Иван Гридин

Бейрут. Другие новости 10.09.20

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