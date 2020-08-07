В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 человек

Правоохранители Бейрута задержали 16 сотрудников порта, где произошел мощных взрыв. Об этом сообщил представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи Фади Акики. Кроме того, Центробанк Ливана заблокировал счета руководства государственной таможни и порта.

«Военная прокуратура завершает начальный этап расследования рокового взрыва, произошедшего в ангаре 12 в порту Бейрута. Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество», – цитирует Акики Национальное агентство новостей Ливана.

По данным местных СМИ, банковские счета руководства государственной таможни и порта были заморожены по распоряжению специальной комиссии Центробанка страны по борьбе с отмыванием денег.

Тем временем, на Кипре нашли и допросили владельца судна Rhosus, которое доставило в Бейрут аммиачную селитру, ставшую причиной взрыва. «Был запрос от Интерпола в Бейруте установить местоположение этого человека и задать ему определенные вопросы, связанные с этим грузом», – заявил агентству Reuters представитель кипрской полиции Христос Андреу.

По словам правоохранителя, бизнесмена допросили и передали материалы властям Ливана. В полиции не называют владельца судна, однако источник в службах безопасности рассказал, что речь идет о 43-летнем россиянине Игоре Гречушкине.

Взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. По официальной версии, в порту проводились ремонтные работы на складе, где хранилась аммиачная селитра, возник пожар, который привел к мощному взрыву. Ударной волной была разрушена почти половина города. По оценкам ливанских властей, около 300 тысяч человек остались без жилья. По последним данным, жертвами ЧП стали 137 человек, более 5 тысяч пострадали, многие числятся пропавшими без вести.

Бейрут, Зоя Осколкова

Бейрут. Другие новости 07.08.20

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