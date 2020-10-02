Власти Ливана просят Интерпол арестовать россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Ливанские власти обратились в Интерпол с запросом об аресте капитана и владельца судна Rhosus, которое перевозило аммиачную селитру, ставшую причиной мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает национальное новостей Ливана NNA.

По данным СМИ, инициатором запроса стал судья Фади Саван. Государственная прокуратура запросила у Интерпола международный ордер на арест владельца и капитана, которые являются гражданами России.

Речь идет о владельце судна, проживающем на Кипре, Игоре Гречушкине, а также о капитане Борисе Прокошеве. Rhosus должен был доставить груз из Батуми в Мозамбик, но остановился на незапланированный ремонт в порту Бейрута. Местные власти запретили судну выходить в море. Гречушкин заявил о банкротстве и «фактически бросил» Rhosus с моряками на борту.

Большая часть экипажа покинула судно, четыре моряка остались ждать сменный экипаж, им удалось вернуться домой лишь год спустя. Конфискованную селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать.

Напомним, что в результате мощного взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года, погибли более 190 человек и более 6500 получили ранения, а целые районы столицы были разрушены. По данным ливанской армии, было повреждено более 85 000 помещений, включая дома, больницы и школы. Взрыв настоящей катастрофой для ливанцев, когда их экономика уже находилась в тяжелом кризисе. Ущерб оценили в 3-5 млрд долларов.

Бейрут, Зоя Осколкова

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