Взрыв в Бейруте признали одним из мощнейших в истории человечества

Ученые подсчитали силу взрыва в порту Бейрута и пришли к выводу, что он был одним из самых сильных неядерных взрывов в истории человечества. Об этом пишет издании Shock Waves.

По оценкам специалистов Университета Шеффилда (Великобритания), во время взрыва в Бейруте за несколько миллисекунд произошло выделение объема энергии, которого хватило бы для полного покрытия энергетических нужд более 100 домохозяйств в течение одного года. «Это просто колоссальный объем энергии», – отмечают исследователи.

Ученые смоделировали распространение ударной волны по городу. Мощность взрыва составляла до 1,1 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно в двадцать раз меньше, чем мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной военными США на Хиросиму.

Авторы исследования надеются, что их работа поможет ливанским правоохранителям получить более детальные сведения о трагедии и ее последствиях, а также позволит лучше подготовиться к ликвидации последствий мощных взрывов в будущем.

Напомним, что в результате мощного взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года, погибли более 190 человек и более 6500 получили ранения, а целые районы столицы были разрушены. По официальной версии, в порту проводились ремонтные работы на складе, где хранилась аммиачная селитра, возник пожар, который привел к мощному взрыву. По данным ливанской армии, было повреждено более 85 000 помещений, включая дома, больницы и школы. Ущерб оценили в 3-5 млрд долларов.

Бейрут, Зоя Осколкова

Бейрут. Другие новости 06.10.20

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