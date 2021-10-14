На митинге в Бейруте произошла стрельба, есть погибшие

В Бейруте произошла стрельба во время демонстрации. По последним данным, пять человек погибли, передает Reuters.

Инцидент произошел в районе Бадаро. Протестующие направлялись сторону Дворца правосудия, когда по ним открыли огонь. Военные пытаются выяснить, кто начал стрельбу. Предположительно, это был снайпер, который открыл огонь по демонстрантам и военным патрулям.

Жители Бейрута вышли на улицы с требованием отстранить судью Тарека Битара от расследования взрыва в порту в 2020 году. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла считает, что Битар намеренно политизирует расследование.

В российском посольстве в Бейруте отметили, что пока не обладают информациях о гражданах РФ, пострадавших во время перестрелки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на советника посольства Дмитрия Лебедева.

Напомним, что в результате мощного взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года, погибли более 190 человек и более 6500 получили ранения, а целые районы столицы были разрушены. По официальной версии, в порту проводились ремонтные работы на складе, где хранилась аммиачная селитра, возник пожар, который привел к мощному взрыву. По данным ливанской армии, было повреждено более 85 000 помещений, включая дома, больницы и школы. Ущерб оценили в 3-5 млрд долларов.

Бейрут, Зоя Осколкова

Бейрут. Другие новости 14.10.21

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