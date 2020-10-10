На складе в Бейруте прогремел взрыв

В Бейруте произошёл взрыв на складе с горюче-смазочными материалами. По предварительным данным, четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Об этом сообщает ливанское подразделение Красного Креста.

ЧП произошло в жилом квартале Тарик Джадида. На складе, по разным данным, хранился мазут, бензин или топливо для электрогенератора. Взрыв привел к сильному пожару. Из-за густонаселенности района огонь грозил распространиться на жилые дома.

В настоящее время сотрудники гражданской обороны проводят поисково-спасательную операцию. Из здания склада и из соседних сооружений эвакуировали местных жителей.

Причины взрыва пока не установлены. Правоохранительные органы уже задержали владельца топлива, он сообщил, что хранил бензин для собственных нужд.

Напомним, что в результате мощного взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года, погибли более 190 человек и более 6500 получили ранения, а целые районы столицы были разрушены. По данным ливанской армии, было повреждено более 85 000 помещений, включая дома, больницы и школы. Ущерб оценили в 3-5 млрд долларов.

Бейрут, Зоя Осколкова

Бейрут. Другие новости 10.10.20

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