В Болгарии арестовали россиянина, чье судно взорвалось в Бейруте

В Болгарии задержали гражданина России Игоря Гречушкина, чье судно Rhosus взорвалось в порту Бейрута в 2020 году. Об этом сообщили в представители болгарской юстиции.

Арест предпринимателя произошел на прошлой неделе в аэропорту Софии, куда Гречушкин прилетел с Кипра. Известно, что он также имеет киприотское гражданство.

Гречушкину грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний, рассказали агентству Euronews четверо ливанских судебных чиновников. Даже если предпринимателя не отправят в ближневосточное государство, ливанские следователи могут приехать в Болгарию, чтобы допросить его там.

Напомним, что в результате мощного взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года, погибли более 190 человек и более 6500 получили ранения, а целые районы столицы были разрушены. Ущерб оценили в 3-5 млрд долларов.

София, Зоя Осколкова

