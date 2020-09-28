После взрыва в Бейруте четверть детей могут не вернуться в школы

Четверть детей в столице Ливана могут лишиться возможности посещать школу после смертоносного взрыва в порту Бейрута в начале августа, предупредила неправительственная организация «Международный комитет спасения» (IRC).

«В связи с тем, что в результате взрыва в Бейруте было повреждено 163 школы, по крайней мере, каждый четвертый ребенок в городе находится под угрозой лишения образования», – говорится в заявлении IRC. «Более 85 000 учеников были зачислены в поврежденные школы, и потребуется до года, чтобы восстановить наиболее разрушенные здания», – добавляет НПО, которую цитирует газета «Фигаро».

Напомним, что в результате мощного взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года, погибли более 190 человек и более 6500 получили ранения, а целые районы столицы были разрушены. Причиной ЧП стал пожар на складе, в котором в течение шести лет хранились тонны нитрата аммония.

По данным ливанской армии, было повреждено более 85 000 помещений, включая дома, больницы и школы. Взрыв настоящей катастрофой для ливанцев, когда их экономика уже находилась в тяжелом кризисе.

«В целом, мы ожидаем, что в школы будет зачисляться гораздо меньше детей, и в течение года будет наблюдаться высокий процент отсева», – добавил директор IRC в Ливане Мохаммад Насер. Неправительственная организация объясняет этот возможный отсев медленной реконструкцией школ, беспокойством родителей о дополнительных расходах и безопасности своих детей во время поездки в новое учреждение. Некоторых детей будут также заставлять бросать учебу и идти на работу, чтоб помогать своим семьям выживать.

Бейрут, Елена Васильева

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