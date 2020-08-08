Вице-президент Гильдии продюсеров России погиб на «Тропе Голицына»

В Крыму в поселке Новый Свет погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов.

Причиной гибели стал несчастный случай. Глухов совершал прогулку по туристическому маршруту «Тропа Голицына», во время фотографирования он сорвался со скалы и упал в пропасть. Известный продюсер получил тяжелые травмы и скончался на месте. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в оперативных службах региона.

В пресс-службе Гильдии продюсеров подтвердили сообщения о гибели Глухова, уточнив, что тот прибыл в Крым для участия в форуме молодых кинематографиста, который проходит под Судаком.

Симферополь, Наталья Петрова

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