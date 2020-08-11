В Крыму сохраняется чрезвычайная опасность пожаров

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня дневные температуры воздуха на полуострове будут превышать +30 градусов Цельсия. В среду и четверг ожидаются небольшие дожди, но осадки будут кратковременными и далеко не во всех районах.
В связи с этим, ГУ МЧС по РК и Севастополю объявило высокую вероятность пожаров 12-14 августа.
В ведомстве напоминают, что на территории Республики Крым установлен особый противопожарный режим, подразумевающий запрет:
– на посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;
– на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах.
Однако, и крымчане, и туристы эти запреты игнорируют.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 11.08.20
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