В Крыму сохраняется чрезвычайная опасность пожаров

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня дневные температуры воздуха на полуострове будут превышать +30 градусов Цельсия. В среду и четверг ожидаются небольшие дожди, но осадки будут кратковременными и далеко не во всех районах.

В связи с этим, ГУ МЧС по РК и Севастополю объявило высокую вероятность пожаров 12-14 августа.

В ведомстве напоминают, что на территории Республики Крым установлен особый противопожарный режим, подразумевающий запрет:

– на посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

– на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах.

Однако, и крымчане, и туристы эти запреты игнорируют.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.08.20

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