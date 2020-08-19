В Крыму отпустили из-под стражи полицейских, напавших на сотрудника следственного комитета

Суд присяжных вынес приговор сотрудникам полиции, напавшим на руководителя Следственного отдела в Алуште.

Как уже сообщал «Новый День», преступление было совершено в 2017 году. Вечером 28 ноября между улицами Таврическая и Ленина, недалеко от прокуратуры, неизвестные напали на руководителя горотдела Следственного комитета Константина Гирякова и избили его палками. В ходе следствия выяснилось, что на следователя напали сотрудники полиции. Они причинили своей жертве вреди средней степени тяжести, не опасный для жизни человека и не повлекший последствия, но вызвавший длительное расстройство здоровья.

«Мотивом послужила служебная деятельность потерпевшего, – пояснили в Верховном суде Крыма. – Руководитель СО организовал и руководил предварительным следствием, направленным на привлечение к уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел ОМВД России по Алуште».

По версии следствия, зачинщиком нападения был начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции алуштинского отдела МВД. Суд признал его виновным по частям 3 и 4 статьи 33, части 3 статьи 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного следствия).

Два его соучастника осуждены по пункту «г» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Все трое приговорены к 3 годам лишения свободы, но освобождены в зале суда, так как им зачли в срок наказания время содержания под стражей (один день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима). Организатору преступления в течение 2 лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Кстати, после того, как нападавшие были задержаны, из органов уволили только одного из них, остальные так и остались сотрудниками полиции.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.08.20

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