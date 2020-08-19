В Крыму задержали участника украинского националистического батальона – об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фигурантом уголовного дела стал житель Кировского района. По версии следствия, 2016 году мужчина уехал на Украину и вступил в ряды батальона имени Челебиджихана, созданного сбежавшим с полуострова бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. В составе батальона крымчанин занимался патрулированием пограничной зоны, проверкой людей и автомобилей на пунктах пропуска.

Через некоторое время мужчина вернулся в Крым, но связи с батальоном не разорвал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Крымчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля к 8 годам лишения свободы приговорил жителя Черноморского района, служившего в том же батальоне.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.08.20

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