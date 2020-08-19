Власти Ялты не спешат наводить порядок на Ай-Петри

Власти Ялты не торопятся устранять нарушения на Ай-Петри: на плато по-прежнему процветает незаконная торговля и и все, кому не лень, собирают мзду с туристов.

Как уже сообщал «Новый День», ялтинский предприниматель собирал с автовладельцев по 300 рублей за возможность оставить авто у верхней станции канатной дороги. Это и другие нарушение было выявлено еще на прошлой неделе ялтинским департаментом муниципального контроля. Информация направлена в полицию и главе Ялты.

На этой неделе на Ай-Петри с проверкой пришли уже сотрудники Министерства курортов и туризма РК, и увидели, что нарушения до сих пор не устранены.

«В районе канатной дороги зафиксировано размещение девяти нестационарных торговых объектов без разрешительных документов, – сообщили в ведомстве. – Администрации города Ялта поручено демонтировать данные объекты до конца недели».

Любопытная ситуация складывается с автопарковкой: она работает официально, рассчитана на 200 мест, тариф составляет 50 рублей в час. Однако сотрудники МУП «Туринфоцентр ЮБК», обслуживающие парковку, в разгар туристического сезона почему-то официально завершают свой рабочий день в 18:00. А после этого деньги с автомобилистов собирает уже неизвестно кто. По крайней мере, проверяющие факт собирания мзды зафиксировали, но установить сборщиков не смогли. «Администрации города Ялты указано на данное нарушение и поручено устранить его в кратчайшие сроки», – сообщили в ведомстве.

Что касается санитарного состояния территорий плато Ай – Петри, то скопления мусора обнаружено в районе недостроя при въезде на гору, а также в районе смотровой площадки рядом со станцией канатной дороги.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 20.08.20

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