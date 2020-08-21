В Крыму установлен новый антирекород по выявляемости коронавируса: в течение 20 августа зарегистрированы 55 новых случаев коронавирусной инфекции. До этого самый высокий суточный результат составлял 51 положительный анализ. Он был зафиксирован 14 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из подтвержденных за минувшие сутки 25 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 9 – при скрининге здорового населения, 2 – прибывших из Украины.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 910 случаев коронавирусной инфекции. 85 из них – завозные из-за границы, 117 случаев завезены из субъектов РФ. 26 человек скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

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