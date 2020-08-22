В крымском доме ребенка воспитанника довели до истощения

Сотрудников симферопольского дома ребенка «Елочка» обвиняют в доведении до истощения воспитанника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с того, что в общественную организацию «Наша надежда» обратилась крымчанка, собиравшая усыновить ребенка, находившегося с рождения в «Елочке». Необходимые документы она получила еще 20 марта, но из-за пандемии коронавируса все социальные учреждения были закрыты на картин, и забрать ребенка не удавалось.

Активисты организации обратились к уполномоченным по правам ребенка и человека в РК. В результате 18 августа 2-летнего мальчика передали в приемную семью.

«Но то, в каком состоянии находится 2-хлетний ребёнок, который практически с рождения находился в Доме ребенка «Елочка» города Симферополя, стало шоком не только для приемной мамы, но и для нас всех, – рассказала представитель региональной благотворительной организации «Наша надежда» Анастасия Гуляихина. – В 2 года его рост 74 см, вес 6 кг 100 граммов, врачи зафиксировали деформацию черепа (от того, что его не переворачивали), крестцово-кобчиковый свищ, критичную для жизни степень истощения и обезвоживания, рахит. Операция по закрытию врожденной расщелины мягкого неба, которая обычно проводится детям до года, проведена не была. Наверное, не нужно упоминать, что ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит и т.п. Он просто находится на волоске между жизнью и смертью.

Когда врачи увидели ребёнка, то немедленно госпитализировали его вместе с приемной матерью больницу, где они сейчас и находятся: лечат, кормят, наблюдают и ставят капельницы. Заработал желудок и система пищеварения. Однако даже диагностика малыша затруднена, так как вены тонкие, крови нет, рентгенолог не стал делать рентген из-за критично низкой массы тела ребенка и т.п. Но сейчас есть надежда на то, что он выживет и будет жить и развиваться полноценно.

Остается один открытый вопрос: как такое возможно в наше время, чтобы на государственные деньги, рядом с нами существовал концлагерь для детей? Там такой не один. Там таких детей много. И ни одной проверки, ни одной постоянно действующей структуры внешнего контроля. Там малыш оставил своё здоровье из-за отсутствия надлежащего ухода и медицинского обслуживания, и его жизнь подверглась вполне реальному риску.

В соответствии со статьёй 77 Семейного кодекса РФ ребенка в этом случае отбирают у родителей или лиц, их заменяющих, и обеспечивают заботу государства до передачи в новую семью, а здесь? ГБУЗ РК Дом ребенка «Елочка» – единственный в Республике Крым, и дети обречены там жить, несмотря на чудовищные нарушения со стороны администрации и персонала».

Анастасия Гуляихина отметила: в тот день, когда приемная мать забрала малыша из «Елочки», в КРБОО «Наша надежда» пришел ответ из министерства здравоохранения, что «в доме ребенка созданы все условия для многостороннего воспитания и полноценной реабилитации детей-сирот... В учреждении работают 5 врачей, 105 медицинских сестер, 77 младших медицинских сестер, 36 педагогических работников. Всем воспитанникам Дома ребенка обеспечено полноценное физическое и психическое развитие, проводится постоянная социальная адаптация и подготовка к жизни в обществе..."

А теперь взгляните на фото малыша (публикуемые с разрешения законного представителя).

Фото КРБОО «Наша надежда»

Чудовищно, не правда ли? Господин Кравец, Вы не желаете лично увидеть ребенка, про которого Вы написали такие красивые слова? На которого приходится как минимум 3 сотрудника для ухода и еще пара из числа администрации «для защиты его прав»? Смотрите на фото ребёнка и читайте ответ министерства здравоохранения!

Далее ведь написано что «вопросы соблюдения прав детей находятся на постоянном контроле главного врача Васюкова А. В."? Два варианта: либо ужасающее равнодушие к судьбе детей и нежелание подняться с места и самому проверить все факты, увидев детей лично, познакомившись с их судьбой, медицинскими картами, динамикой развития и т.п. либо... коррупционная составляющая, когда министерство здравоохранения НИКОГДА не пойдёт проверять, как и что в «Елочке», потому что там ВСе ХОРОШО и есть все договоренности с главврачом. Всё равно же никакую общественную проверку туда никогда не пустят?

Здесь вопрос к органам опеки Республики Крым, к Валентине Лаврик: почему отсутствует контроль за соблюдением прав детей в ГБУЗ РК Дом ребенка «Елочка» и за работой самого главного врача как законного представителя детей-сирот, которые там находятся? Почему Департамент по делам детей регулярно осуществляет проверки приемных семей и опекунов, выходит для проверки условий проживания, темпов развития и соблюдения прав в семьи, но никогда не проверяет Дом ребенка и работу его персонала?

Итак, я хочу, чтобы министерство здравоохранения, министерство образования, Уполномоченный по правам ребенка, прокуратура (а при необходимости – следственный комитет), представители родительских общественных организаций и другие заинтересованные в судьбе детей лица зашли в эту закрытую организацию и узнали, наконец, как можно довести до такого состояния ребёнка, имея 5 человек персонала на каждого и гигантское финансирование?» – говорит Гуляихина, подчеркивая, что сейчас в «Елочке» находятся несколько десятков детей.

Прокуратура Крыма начала проверку.

Симферополь, Олег Яковенко

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